Auto parcheggiate per 500 metri, duecento conducenti sanzionati nel weekend

Il Trebbia nel fine settimana è stato preso d’assalto e molti hanno posteggiato l’auto sulla Statale 45. Quasi duecento automobilisti hanno trovato la multa sul parabrezza lasciata dalla Polizia locale di Bobbio. Nel tratto della Berlina erano posteggiate sulla carreggiata per circa 500 metri rendendo difficoltoso il passaggio. Altre sanzioni sono state indirizzate a motociclisti incappati nei posti di controllo, circa 40 i punti persi complessivamente sulle patenti. “Dobbiamo garantire la sicurezza – ha commentato Manuel Martini, responsabile operativo della Polizia locale di Bobbio –. Sul greto del fiume abbiamo lasciato spazi appositi per i mezzi di soccorso e chiediamo che vengano rispettati per non mettere in pericolo i frequentatori. Inoltre chiediamo a chi non è esperto della zona a non avventurarsi in strade sterrate che non conosce”. Il riferimento è ai due episodi avvenuti sulla strada chiusa di Telicchio dove anche sabato un suv non riusciva più ad uscire ed è stato necessario l’intervento della Polizia locale con carabinieri, vigili del fuoco e Croce Rossa.

A Marsaglia dalle 12 di domenica scorsa era stato chiuso il tratto che dal paese conduce al fiume. E’ la prima volta che succede. “Non abbiamo mai visto così tanta gente” ha dichiarato il sindaco Mauro Guarnieri.