Incidente nella piscinetta del giardino: bimbo in serie condizioni

E’ in corso un delicato intervento in Località Incrociata di Calendasco, in un’abitazione privata, dove un bimbo di due anni e mezzo sarebbe rimasto per alcuni minuti sott’acqua in una piscinetta. Sul posto sono impegnati i sanitari del 118, della Croce Rossa e i carabinieri di San Nicolò. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato in un campo adiacente l’abitazione dove si è verificato il fatto. Le condizioni sarebbero serie.

