Allarme Covid alla Maturità, studentessa con 38 di febbre. Arriva il 118

Stava per affrontare l’esame di maturità al liceo Colombini ma il termoscanner all’ingresso dell’istituto ha indicato 38 di febbre per una studentessa ed è scattato il protocollo di sicurezza.

La candidata è stata prima portata in un’aula isolata a pianoterra e poi condotta dagli operatori del 118 al Pronto soccorso dove è stata sottoposta a tampone nasofaringeo per capire se si trattava del contagio da Coronavirus o di un rialzo della temperatura innescato da altre cause. Non si conosce ancora l’esito del test.

“Non c’è stato panico o allarme a scuola, tutto è stato eseguito correttamente – ha spiegato la dirigente Maria Luisa Giaccone -. Per la studentessa, ci auguriamo che possa rimettersi al più presto e confidiamo che già domani possa recuperare la prova, vedremo se in presenza o a distanza”.

