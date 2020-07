Coronavirus, il bilancio sale a 966 vittime. Nessun nuovo contagio

Ieri, 30 giugno, dopo una settimana di tregua, il Coronavirus ha fatto un’altra vittima nella provincia di Piacenza, portando il bilancio complessivo a 966 decessi. I contagi accertati sono rimasti fermi a quota 4.546. A livello regionale, in Emilia-Romagna, si sono registrati 28.492 casi di positività, 20 in più rispetto alla giornata precedente. Cinque i nuovi decessi: due uomini e tre donne. Uno nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Bologna, 1 in quella di Ravenna e 1 in quella di Rimini. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.260.

