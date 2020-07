Dal Respighi un concerto-omaggio a Piacenza. Sabato su Telelibertà

“2020 voci e note per Piacenza” è l’omaggio del liceo Respighi alla città duramente colpita dalla pandemia da Coronavirus che ha provocato tanta sofferenza. I coristi del liceo scientifico, diretti dalla professoressa Patrizia Datilini, dopo due mesi di isolamento, hanno pensato di ritrovarsi virtualmente per cantare insieme annullando le distanze e dar voce alle emozioni attraverso la musica. Il concerto digitale è diventato un inno alla rinascita per la città e Telelibertà ha deciso di mandarlo in onda proprio la sera del patrono Sant’Antonino, sabato 4 luglio, alle 21.

