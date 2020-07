I commercianti del centro in vetrina sui social: dirette e consigli ai clienti

Al via la campagna di comunicazione-social dei commercianti piacentini. Nei giorni scorsi, sono partite le dirette su Instagram di “Vita in centro”: dodici esercizi commerciali del cuore urbano cittadino, tra quelli più attivi nel mondo digitale, sono protagonisti dei video che intratterranno i follower fino a fine settembre. Un’occasione per offrire consigli e spunti su abbigliamento, accessori, casa, cibo e molto altro, per parlare di temi legati al commercio locale e alla ripartenza post-Covid di negozi, bar e ristoranti. Come sempre, gli spettatori possono fare domande in diretta: il programma degli appuntamenti è pubblicato sui canali social e sul sito del progetto. I commercianti del centro interessati a partecipare possono scrivere a [email protected]

Tutti gli esercenti coinvolti in questa iniziativa aderiscono a “Compra e vinci – Piacenza riparte con te”, il concorso che premia la fedeltà di chi acquista in centro storico con buoni spesa da 100 a 500 euro. Un contest sostenuto anche da Editoriale Libertà, sulla scia del portale CompraPiacenza.it lanciato per aiutare gli imprenditori del nostro territorio nel percorso di ripresa economica dopo l’emergenza Coronavirus.