Riasfaltatura di via Damiani, domani alle 7 partono i lavori

Inizieranno nella mattinata di domani, giovedì 2 luglio, i lavori di riasfaltatura di via Damiani, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Leonardo Da Vinci e viale Dante. L’intervento, che prenderà il via dalle 7, non comporterà la chiusura della strada, ma l’istituzione del senso unico alternato che sarà regolamentato da movieri.

“Si tratta di un altro intervento di riqualificazione particolarmente atteso dalla cittadinanza – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – che dopo la completa riasfaltatura di via Rogerio e via Scoto, concluse nelle scorse settimane, permette di restituire a una fruizione nella massima sicurezza dell’intera zona. Via Damiani è un asse di scorrimento stradale particolarmente siginificativo per la città nella direttrice stadio-centro storico, lungo la quale interverremo prossimamente anche su via Giordani”.