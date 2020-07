Visite ed esami: da oggi riaperte alcune prenotazioni tramite Cuptel, oltre che in farmacia

L’Azienda sanitaria fa sapere che da oggi, mercoledì 1 luglio, riaprono le prenotazioni per visite ed esami di specialistica ambulatoriale. I cittadini devono rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia per la richiesta: per la prenotazione, è quindi possibile accedere non più solo alle farmacie ma anche agli sportelli Cup o telefonare al numero verde gratuito 800.651.941 (Cuptel). L’elenco delle prestazioni e delle strutture per cui è possibile la prenotazione è consultabile sul sito dell’Ausl.

Nel frattempo, si sta completando la riprogrammazione delle prestazioni sospese dalla fine di febbraio in poi a causa dell’emergenza Covid. Gli operatori Ausl stanno contattando i cittadini che avevano una visita o un esame già prenotati per fissare un nuovo appuntamento.

Si coglie l’occasione per ricordare che:

– per gli esami del sangue continua a essere obbligatoria la prenotazione, che al momento può essere fatta solo nelle farmacie;

– non è necessaria la prenotazione per la consegna campioni biologici in tutte le sedi, a eccezione dei punti prelievo di Fiorenzuola, Lugagnano, San Nicolò e Borgonovo, per le quali va prenotata;

– per le donne in stato di gravidanza l’accesso per gli esami del sangue (oltre che per il Bitest e l’esame della curva glicemica) è diretto in tutti e tre i presidi ospedalieri ma deve avvenire entro le ore 8.30

