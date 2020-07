Si è spento Attendolo Solari del “Castellaccio”, maestro della ristorazione piacentina

Si è spento un simbolo della ristorazione piacentina. E’ mancato ieri, 1 luglio, Attendolo Solari, 96 anni, originario di Vigoleno e titolare del rinomatissimo Castellaccio, in località Marchesi di Travo, oggi guidato dal primogenito Graziano e dalla sua famiglia. Settantacinque anni nella ristorazione, che lo hanno reso famoso in tutta la provincia di Piacenza e non solo. Il Cavalier Solari aveva ricevuto l’onorificenza della Repubblica e si era ritirato dalle sale nel 1992.

Aveva debuttato nella ristorazione nell’immediato Dopoguerra, quando aveva preso in gestione, assieme alla moglie Elide Innocenti, la Trattoria dell’Angelo a Vigoleno. In seguito aveva aperto il primo locale di proprietà: la Taverna al Castello, sempre a Vigoleno. Nel 1969 inaugura quello che diventerà un tempio della ristorazione piacentina, il “Castellaccio”.