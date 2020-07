Ieri giornata positiva sul fronte Covid-19: nessuna vittima e zero contagi

Ancora una giornata all’insegna di dati estremamente positivi sul fronte Covid-19: ieri, mercoledì 1 luglio, Piacenza non ha fatto segnare né nuovi contagiati, ma soprattutto non si sono registrate nuove vittime. Il triste conteggio dei decessi è rimasto a quota 966, mentre le persone entrate in contatto con il Coronavirus da inizio pandemia sono 4.546.

Nell’intera regione invece sono state 4 le vittime, tre delle quali a Bologna e una nella provincia di Rimini. Sedici invece i casi in più di positività, la metà delle quali individuato nel capoluogo. Da inizio emergenza, sono stati 28.508 i casi di positività riscontrati in Emilia Romagna.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà