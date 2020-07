Violento scontro a Ponte Riglio: vetture distrutte, feriti i guidatori

Vetture distrutte e guidatori feriti. Questo è il bilancio del violento incidente tra un furgoncino e un suv, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Ponte Riglio, al confine tra i comuni di Pontenure e Caorso. I due guidatori sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave. I mezzi del 118 li hanno comunque portati al Pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza per accertamenti.

Sul posto per regolare il traffico e effettuare i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale.

