Covid: a Piacenza tre casi di positività al virus. Zero decessi in tutta la regione

Giornata senza decessi da Covid-19 a Piacenza e in tutta la Regione Emilia Romagna. Il consueto bollettino pomeridiano porta dati sempre più incoraggianti, facendo fermare il numero totale di vittime a 966 per quanto riguarda la nostra provincia, e a 4.267 quello regionale.

Tre nuovi casi di contagio, invece, nel Piacentino, per un numero complessivo di 4.551, mentre in regione le nuove positività al coronavirus sono state 51 nuovi, di cui 40 casi sono asintomatici individuati attraverso il contact tracing e gli screening regionali.

LA SITUAZIONE IN EMILIA ROMAGNA – In Emilia-Romagna si sono registrati ad oggi 28.613 casi di infezione da Covid-19. Le nuove guarigioni sono 25 per un totale di 23.309, l’81,4% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.037 (26 in più rispetto a ieri).

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 941, 26 in più rispetto a ieri, 90,7% di quelle malate. I pazienti in terapia intensivascendono a 8 (-1), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 88 (+1).

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 23.309 (+25): 230 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.079 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.551 a Piacenza (+3), 3.669 a Parma (+8), 5.004 a Reggio Emilia (+1), 3.959 a Modena (+2), 4.959 a Bologna (+15); 404 a Imola (invariato), 1.029 a Ferrara (invariato); 1.071 a Ravenna (+17), 962 a Forlì (+1), 806 a Cesena (+3) e 2.199 a Rimini (+1).