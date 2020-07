Dopo la fiera di Sant’Antonino, anche un altro pezzo delle tradizioni piacentine “salta” per ragioni di sicurezza legate alle norme anti Civid-19. A Podenzano infatti è stato lo stesso sindaco Alessandro Piva ad annunciare la decisone attraverso il canale Facebook.

“Alla luce delle limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha determinato, abbiamo preso atto anche con gli organizzatori (pro loco Podenzano) che allo stato attuale, non sussistono le condizioni di sicurezza e d’incolumità necessarie allo svolgimento della tradizionale Fiera, quindi come Amministrazione abbiamo deciso di sospenderla – si legge sulla pagina Facebook del primo cittadino -. Lo abbiamo fatto anche per non andare a creare concorrenza sulla somministrazione di cibi e bevande agli esercizi pubblici presenti sul nostro territorio che hanno già subito gravi danni economici a causa del lock-down dovuto alla pandemia”.

Sarebbe stata la 25esima edizione di una fiera molto cara al mondo agricolo piacentino. È proprio dall’ambiente dei produttori, questa la reazione alla notizia di Filippo Arata, presidente dell’OP Ainpo.

“Dispiace molto perché si tratta di una manifestazione molto importante per il nostro territorio – ha detto Arata – ma è comprensibile porre la precedenza a tutto ciò che riguarda la sicurezza e la salute pubblico”.