Cantiere in via San Donnino, la protesta: “Danno per i negozi”

Un cantiere che non ci voleva proprio. Iniziati stamattina i lavori in via San Donnino per la ristrutturazione di un palazzo, ma i commercianti non ci stanno: “Non ne sapevamo nulla, non ci hanno avvisati, dopo mesi di lockdown e di poco lavoro non è giusto che ora si metta un cantiere che blocca la viabilità e non attira i clienti. La speranza è di bloccare tutto prima che sia troppo tardi, anche perché l’intervento durerà a lungo”.

