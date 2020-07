“Intitolare una via a padre Basilio, compianto preside di Roncovero”

“Intitolare una strada a padre Armando Basilio”. Lo chiede il professore in pensione Angelo Burgazzi, a nome di una delegazione di ex docenti e studenti dell’istituto San Luigi in località Roncovero a Bettola, il cui edificio oggi si trova in condizione fatiscente. “L’amministrazione comunale ha acquisito la via adiacente al vecchio polo scolastico, perciò adesso è possibile dedicare una targa commemorativa all’ecclesiastico”.

Burgazzi chiede di onorare la figura di padre Basilio, che morì nel 1984 dopo una brutta malattia: per vent’anni fu preside dell’istituto parificato San Luigi in Valnure. “Era amato dai bettolesi – sottolinea il docente in pensione – e aveva una mentalità aperta, che non a caso lo portò ad assumere la prima donna a insegnare per i gesuiti”.