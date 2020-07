Violenta aggressione per rapina ai danni di un piacentino a Sestri Levante. Trenta giorni di prognosi

Aggressione a scopo di rapina ai danni di un piacentino di 26 anni, che domenica 5 luglio è stato accerchiato e picchiato a Sestri Levante da una decina di persone. E’ avvenuto in via Vittorio Veneto intorno alle 4 del mattino, dove è stato raggiunto dagli aggressori che dopo avergli rubato il cellulare si sono dati alla fuga.

Aggredito anche un conoscente del giovane, che aveva assistito alla scena ed era intervenuto in sua difesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante, che ora si occupano delle indagini per identificare i malviventi. Il 26enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna ed è stato poi dimesso con una prognosi di trenta giorni per un trauma cranico-facciale con fratture facciali.