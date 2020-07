Auto contro una roccia a pochi metri dal dirupo: tre feriti salvi per miracolo

Sono salvi per miracolo i passeggeri dell’auto che stamattina (7 luglio) si è schiantata contro una roccia a Casale di Brugneto, nella zona di Salsominore, nel comune di Ferriere. Il conducente ha avuto un malore, perdendo il controllo del mezzo. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Marsaglia, il 118 di Bobbio e i carabinieri per soccorrere i tre feriti. Sbandando qualche metro più in là, il veicolo sarebbe caduto nel dirupo: per fortuna il peggio è stato evitato.

