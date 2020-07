Box in fiamme in via Marinai d’Italia, ipotesi piromane del Peep

Incendio nella tarda serata di lunedì 6 luglio in un box di un condominio di via Marinai d’Italia a Piacenza. Alte lingue di fuoco si sono sollevate dal garage, dove forse uno scooter è andato distrutto sprigionando un denso e acre fumo che ha costretto i residenti a uscire in strada. Una delle ipotesi è che si possa trattare dell’opera del piromane che da tempo colpisce nella zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.