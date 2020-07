Mille cattedre in cerca di prof, le stime dei sindacati fanno paura

Posti vacanti in organico di diritto (già sui 600), cattedre assegnate in organico di fatto (successivamente) e l’aumento delle stesse che il Miur promette di effettuare per venire incontro al rientro fisico in aula e alle necessità legate all’emergenza sanitaria. Aggiungiamoci i posti in deroga (e cioè assegnati dopo) per il sostegno, ambito dove gli specialisti sono rimasti un numero inconsistente. Insomma, secondo la Flc Cgil piacentina e il suo segretario, Giovanni Zavattoni, a breve il sistema scolastico piacentino rischia di trovarsi a ripartire con un migliaio di posti da coprire, il tutto da realizzarsi in tempi stringatissimi. Tutti precari, perchè il migliaio conteggiato sarebbe al ribasso, e non tiene ovviamente conto delle nomine da concorso a tempo indeterminato.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA