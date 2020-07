Lorenzo Marchi è il nuovo presidente dei giovani di Confindustria Piacenza

Il gruppo giovani di Confindustria Piacenza si rinnova. L’assemblea, riunita in sessione ordinaria nella giornata del 6 luglio, ha eletto presidente Lorenzo Marchi, amministratore delegato di Fornaroli Polymers. Marchi, che è entrato in azienda nel 2000, rappresenta la terza generazione dell’azienda di famiglia, operante nel settore chimico. Succede a Filippo Colla che lascia la presidenza del gruppo giovani dopo quattro anni e di cui è stato vice presidente negli ultimi due anni. L’assemblea ha provveduto anche all’elezione del nuovo consiglio direttivo: Greta Alberici (Allied Group), Brando Belloni (Gruppo Belloni), Carla Cogni (Impresa Cogni), Sabrina Dallagiovanna (Molino Dallagiovanna), Pietro Fiorani (Fiorani & Co), Marco Follini (Vaportris), Giovanni Giglio (Antas), Paolo Molinari (Tmv), Rossella Rebecchi (Rebecchi Group), Paola Rovellini (Mae), Marco Scianò (Piacenza Calcio), Gianluca Sclavi (Meba), Serena Soressi (Giada Group), Elisa Tatano (Tatano F.lli), Davide Villa (Casella Autogru), Marco Zaffignani (Sercom) e Nicolò Zambianchi (Agesco).

