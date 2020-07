Si chiude l’esperienza a Piacenza di Maurizio Falco. Daniela Lupo sarà il prefetto

Maurizio Falco non sarà più il prefetto di Piacenza. E’ arrivata nel corso della notte, su decisione del Consiglio dei Ministri, il trasferimento del rappresentante del Governo nella nostra città. Falco, 59 anni, arrivò a Piacenza nel 2017 in sostituzione di Anna Palombi; tre anni di attività dunque ma particolarmente intensi e caratterizzati da parecchi capitoli molto importanti per Piacenza, da ultimo quello terribile della pandemia. Al suo posto arriverà Daniela Lupo, 58 anni, attualmente vice prefetto della città di Palermo.

