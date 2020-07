Il provveditore regionale: “A settembre studenti in aula con la mascherina”

Studenti seduti uno accanto all’altro con la mascherina. E’ questa la soluzione ritenuta “ragionevole” dall’Ufficio scolastico regionale per la ripartenza delle lezioni a settembre. Lo spiega il direttore generale Stefano Versari ai presidi dell’Emilia Romagna, compresi quelli del nostro territorio.

COME DISPORRE I BANCHI – “Si osserva che la configurazione a nido d’ape è peggiorativa rispetto a quella a scacchiera. Prudenzialmente, per assicurare il distanziamento di un metro, si potrebbe considerare necessaria una superficie lorda a studente variabile da 1,8 a 2,1 metri quadrati, al fine di tenere conto anche di dimensioni d’aula maggiormente svantaggiate”.

DISTANZIAMENTO NELLE AULE – “Il comitato tecnico scientifico – prosegue Versari – ha previsto il distanziamento minimo di un metro da bocca a bocca e di almeno due metri tra l’insegnante e i banchi. Nei giorni scorsi la Regione Emilia Romagna ha emanato un’ordinanza con cui nei trasporti pubblici viene consentita l’occupazione di tutti i posti a sedere. Oggi è quindi possibile viaggiare in treno affiancati gli uni agli altri, su sedili che non consentono alcun distanziamento fra passeggeri, alla sola condizione dell’uso della mascherina. Appare dunque ragionevole – in attesa del pronunciamento richiesto al comitato tecnico scientifico – procedere con le operazioni di configurazione delle aule considerando il distanziamento statico”.

MODALITÀ OPERATIVE – L’ufficio scolastico regionale ritiene che occorra “liberare le aule da arredi e strutture come armadi e scaffalature per aumentare gli spazi utili e semplificare le operazioni di pulizia, nonché costituire uno o più gruppi di lavoro per la configurazione delle aule. A questa operazione andrà fatta seguire la segnatura a pavimento dei posizionamenti e la redazione di planimetria di configurazione di ciascun locale”. Sono questi, in sintesi, i consigli dell’ente istituzionale per facilitare i dirigenti scolastici nelle operazioni di riorganizzazione del servizio scolastico.