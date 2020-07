Contestazione durante il 25 Aprile, iniziato il processo per diffamazione

In tribunale a Piacenza è iniziato il processo a carico di una ragazza di 24 anni, un uomo di 54 e un altro giovane di 21, che devono rispondere dell’accusa di diffamazione aggravata perché il 25 aprile 2018, nel corso delle celebrazioni pubbliche per il giorno della Liberazione, avevano esposto cartelloni con le seguenti scritte: “L’assessore Zandonella organizza raduni nazifascisti” e “La giunta Barbieri chiude spazi sociali e li assegna ai nazifascisti”. Lo stesso assessore aveva presentato un esposto-querela in procura facendo partire l’indagine e si è costituito parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni.

A indagare sui fatti erano stati gli agenti della Digos.

Il processo è stato rinviato ad aprile 2021.

