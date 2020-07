Incidente in autostrada, undici chilometri di coda tra Piacenza e Fiorenzuola

Questa mattina, 10 luglio, intorno alle 11.00, sulla A1 Milano-Napoli tra la complanare di Piacenza e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Bologna, si sono formati 11 chilometri di coda a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 73.8, nel quale sono rimasti coinvolti due camion ed un’autovettura. In seguito allo schianto, una donna è rimasta lievemente contusa.

Al momento il traffico defluisce su due corsie. Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Piacenza sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze, per chi proviene da nord, si consiglia di percorrere la A4 Milano-Brescia e successivamente la A22 Brennero-Modena in direzione Modena, per poi proseguire verso Bologna. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco.

