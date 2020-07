Intervento al cuore unico in Italia per un piacentino: riparata valvola cardiaca passando da una vena

Un intervento al cuore unico in Italia è stato effettuato su un piacentino di 78 anni, affetto da una severa insufficienza della valvola cardiaca. Lo comunica il Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna), spiegando come “per la prima volta nel nostro paese sia stata utilizzata l’innovativa Triclip, una clip che, posizionata in maniera mininvasiva da una vena della gamba, ripara i lembi della valvola. Tale procedura – aggiunge l’ospedale, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale – ripristina la normale chiusura della valvola ad ogni battito del cuore, in modo tale da ridurre il grado di insufficienza con notevole beneficio per la salute del paziente”. In parole povere, per posizionare la clip non è stato aperto lo sterno del paziente, ma si è risaliti attraverso una vena femorale.

A condurre l’intervento il professor Antonio Colombo. “Il paziente, un uomo di 78 anni – spiega – era affetto da una severa insufficienza della valvola tricuspide, peggiorata anche a causa della presenza di un cavo del pacemaker, impiantato da anni, che interferiva con il normale funzionamento della valvola. Presentava inoltre una severa riduzione delle capacità generali di deambulazione e di compiere sforzi minori, con una conseguente scarsa qualità di vita. L’intervento chirurgico a cuore aperto risultava ad alto rischio e non era stato preso in considerazione per il fatto che il paziente soffriva di Bpco (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) di grado severo, una patologia polmonare che aumenta il rischio operatorio”.

L’intervento, durato un’ora e mezza in totale, ha permesso di ridurre l’insufficienza tricuspidale da un grado severo a un grado lieve, con un risultato considerato più che soddisfacente dall’équipe medica. Dopo una degenza post operatoria di due giorni, il paziente è stato dimesso e ha potuto riprendere la sua quotidianità.