Premio Fedeltà del cane: c’è anche Dirk, pastore tedesco di Castello

Sarà premiato anche Dirk, uno splendido esemplare di pastore tedesco appartenente al castellano Alfio Rabeschi, durante l’edizione 2020 del prestigioso Premio Internazionale Fedeltà del Cane che ogni anno rende omaggio a decine di cani di tutta Italia che si sono distinti per attivi di particolare eroismo. Dirk sarà premiato a San Rocco di Camogli, in Liguria, durante la cerimonia che si terrà come sempre il 16 di agosto (giorno di San Rocco). Il pastore tedesco, che ha tredici anni, per diverso tempo è stato impiegato nel servizio ricerca scomparsi all’interno dell’intero territorio piacentino.

Il servizio sul quotidiano Libertà in edicola