Frontale moto-bici: ciclista in gravi condizioni, trasportato a Parma in elicottero

Grave incidente oggi, domenica 12 luglio, lungo la provinciale 68 di Bobbiano. Intorno alle 10.30, una moto e una bicicletta sono entrate in collisione frontale in un tratto in particolare pendenza: ad avere la peggio, un ciclista di 58 anni che, dopo la caduta sull’asfalto, è rimasto per alcuni minuti privo di coscienza. L’uomo si è ripreso dopo l’intervento sul posto degli operatori del 118 di Piacenza e della Pubblica Assistenza di Travo, ma vista la gravità della situazione, dalla centrale operativa di Parma è scattato l’ordine di decollo per l’elicottero. Il ciclista è stato condotto all’Ospedale Maggiore, le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Meno gravi invece i traumi e le ferite riportate dal giovane motociclista: per lui, trasporto in ambulanza al nosocomio di Piacenza. Sul posto anche i carabinieri di Rivergaro.

