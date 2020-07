L’epidemia in immagini e parole: un libro ai bimbi del nido di Agazzano

Alle 21 famiglie dei bambini del nido comunale di Agazzano è stato consegnato un volume che racconta per immagini e parole l’esperienza dei tre mesi di fermo obbligato dovuto al Coronavirus. Tre mesi non facili per genitori, bambini, per le maestre e anche per l’amministrazione comunale i quali hanno però tutti quanti tenuto fede al patto educativo.

