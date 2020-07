Covid al minimo a Piacenza: anche oggi zero decessi e nessun nuovo contagio

Coronavirus ai minimi storici dall’inizio dell’epidemia nella nostra provincia: oggi Piacenza registra, infatti, un altra giornata “doppio zero”, senza cioè decessi né contagiati. Il totale delle vittime resta dunque di 966, mentre i casi di positività si mantengono 4.567.

In Emilia Romagna si registrano oggi 13 infetti in più rispetto a ieri, dei quali sei persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono dunque sette i nuovi casi sintomatici, nelle province di Parma (1), Modena (1), Bologna (2), Ferrara (1), Ravenna (1) e Rimini (1). Per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi già noti.

Le persone complessivamente guarite salgono a 23.511 (+15 rispetto a ieri).