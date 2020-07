A Piacenza terzo giorno consecutivo a “doppio zero”: nessun decesso né contagiato

È il terzo giorno consecutivo a “doppio zero” quello che si registra oggi (15 luglio) a Piacenza: il bollettino sanitario, infatti, non segnala nuovi decessi né contagiati da Coronavirus. Resta quindi invariato il bilancio dall’inizio dell’allerta: nel nostro territorio ci sono state 966 vittime totali, mentre i casi di positività si mantengono a quota 4.567.

DATI REGIONALI – In Emilia-Romagna si sono registrate 18 infezioni in più rispetto a ieri, di cui 9 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di screening. I tamponi effettuati da ieri sono 3.985, per un totale di 558.766. A questi si aggiungono anche 1.520 test sierologici. I guariti salgono a 23.548 (+37): l’81,2% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.170 (19 in meno di ieri). Non si registrano decessi in tutto il territorio regionale.