Operaio al lavoro investito in autostrada, sul posto l’elisoccorso: è gravissimo

Grave incidente in autostrada a Castel San Giovanni. Un operaio, al lavoro ai margini della carreggiata, è stato investito da un’auto di passaggio in prossimità dello svincolo in direzione di Piacenza. Sul posto anche l’elisoccorso, insieme agli operatori della Croce Rossa e agli agenti della Polizia stradale. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Parma: si trova in condizioni preoccupanti.

