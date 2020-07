Una giovane piacentina manager alla Ferrero: “Invento nuove praline”

Per la piacentina Monica Dragoni le golose praline della Ferrero non hanno alcun segreto: “Ma non posso svelare nulla…Sto lavorando all’ampliamento di gamma con nuovi gusti. Purtroppo, però, non posso anticipare niente sui progetti in corso”. La trentaduenne, nata e cresciuta a Podenzano, si occupa infatti dei processi di industrializzazione della celebre multinazionale piemontese, in primis di alcuni prodotti dolciari come le caramelle “Raffaello”.

Dragoni, laureata con 110 e lode all’università Cattolica di Piacenza, ha coronato il sogno di una vita: unire l’interesse per il cibo a quello per l’innovazione scientifica. E lo ha fatto con successo: “Oggi sono product technical manager di un’azienda del Gruppo Ferrero e ne gestisco lo sviluppo tecnico-scientifico. Mi dedico allo sviluppo di nuovi prodotti e del miglioramento delle performance industriali di quelli esistenti. In particolare, seguo la categoria delle praline”.