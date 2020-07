“Costruire un nuovo asilo a Borgotrebbia”, ecco la proposta della minoranza

Costruire un nuovo asilo a Borgotrebbia, dopo la chiusura per problemi strutturali del nido “Oasi” nel 2017, è la proposta che la minoranza di Palazzo Mercanti lancia alla giunta Barbieri. “Dovrà essere il simbolo della rinascita di Piacenza nell’era post Covid – ha spiegato Massimo Trespidi di “Liberi” – un’opera destinata ad uno dei segmenti più colpiti dal punto di vista sociale in questa fase di ripresa: l’infanzia”

L’AREA – “A Borgotrebbia – ha proseguito Trespidi – esiste un’area di proprietà del comune, compresa tra ex galoppatoio e il parco giochi in via Trebbia. Circa 11mila metri quadrati su cui si potrebbe pensare di costruire il nuovo asilo. Per dare il via libera sarebbe sufficiente una delibera di consiglio. La costruzione dell’asilo potrebbe avere due strade: la prima che se ne faccia carico il Comune, la seconda strada potrebbe vedere una partnership di pubblico e privato. Il comune potrebbe coinvolgere diversi enti del territorio, come la Fondazione di Piacenza e Vigevano, da sempre molto vicini a questi temi”.

I COSTI – Il costo dell’operazione, secondo una prima stima, è di circa un milione e mezzo di euro. “Crediamo – ha aggiunto Trespidi – che quest’opera possa dare risposta concreta a questa fase di emergenza che stanno vivendo i settori di istruzione e scuola. Sempre a proposito dei costi, potrebbe essere utilizzata parte dell’avanzo di amministrazione per il 2019, che ammonta a circa otto milioni di euro. Oltre a questo abbiamo anche tanti finanziamenti e risorse che sono arrivate e che arriveranno. Risorse che possono essere utilizzate per finanziare l’asilo, il quale verrebbe costruito con un’area verde all’esterno, e aule dove è possibile mantenere il distanziamento. Potrebbe diventare una cittadella dell’infanzia. Infine, l’altra area su cui attualmente si trova il vecchio asilo potrebbe essere alienata dal comune”.