Insieme Piacenza: 1 milione e 700mila euro per aiutare chi è in difficoltà

Un protocollo aperto per aiutare Piacenza a risollevarsi dopo la pandemia Covid. Un milione e 700mila euro come budget iniziale per sostenere le famiglie in difficoltà. Perché dopo l’emergenza sanitaria è arrivata quella economica. Comune di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Caritas, Crèdit Agricole e Diocesi hanno unito le forze dando vita all’iniziativa “Insieme Piacenza”: un sostegno a favore di persone in difficoltà, piccole attività commerciali ed artigiane in sofferenza ma anche di giovani che vogliono avviare una start up.

