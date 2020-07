La “tregua” di luglio: in 15 giorni zero vittime e solo 20 contagiati nella nostra provincia

Dei 146 giorni trascorsi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, esplosa il 21 febbraio con il ricovero di Mattia al Pronto soccorso di Codogno e subito arrivata a Piacenza, gli ultimi 15 sono stati senza dubbio quelli più tranquilli per la nostra provincia.

A luglio, infatti, il Covid sembra aver concesso una tregua ai piacentini: in questa prima metà del mese non si è registrata alcuna vittima e sono stati scoperti solo 20 contagiati, quasi tutto asintomatici. Il bilancio nel nostro territorio resta comunque drammatico (966 vittime totali, mentre i casi di positività si attestano a quota 4.567), ma i dati sono sempre più incoraggianti. Basti pensare che da tre giorni consecutivi (13, 14 e 15 luglio) il bollettino regionale recita per Piacenza un “doppio zero” per morti e infetti e che l’ultima vittima da Coronavirus riferibile alla nostra provincia risale al 30 giugno.

Le autorità invitano comunque a non abbassare l’attenzione, continuando a osservare scrupolosamente le disposizioni anti contagio, anche perché in alcune province (Bologna e Modena in particolare) sono scoppiati focolai che hanno in breve fatto schizzare in alto il numero dei positivi e i conseguenti rischi. Ecco perché la Regione Emilia Romagna ha reso obbligatori i test sierologici per i lavoratori della logistica, tra i quali circa 10mila piacentini.