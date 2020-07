Via Taverna: quarta fase dei lavori si conclude in dieci giorni

Prosegue a pieno ritmo la quarta fase del cantiere di riqualificazione del manto stradale di via Taverna, a Piacenza. Il tratto interessato in questi giorni è quello tra via San Bartolomeo e via San Bernardo. “Salvo impedimenti o proroghe dovute ad avverse condizioni atmosferiche si prevede che i lavori nel tratto indicato si concluderanno in un periodo di 10 giorni” – fa sapere il Comune.

“Continuiamo a registrare anticipi sul cronoprogramma dei lavori inizialmente indicato – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Marco Tassi – e questo ci fa essere fiduciosi sui tempi di completamento dell’intero intervento. Torno a ringraziare la ditta esecutrice e gli uffici del Comune che stanno portando avanti i lavori sul cantiere con scrupolo e attenzione, cercando di impattare il meno possibile sulla circolazione di via Taverna e di quelle limitrofe. Ringrazio tutti gli abitanti e i cittadini per la disponibilità e pazienza, invitandoli a seguire le indicazioni e i provvedimenti adottati, con l’obiettivo di tornare in breve tempo a percorrere una via Taverna più bella e sicura”.

Indicazioni per la circolazione