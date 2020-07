Chiappa eletto nel consiglio nazionale di Confcommercio

Il piacentino Raffaele Chiappa entra a far parte del consiglio nazionale di Confcommercio. Il presidente provinciale dell’associazione di categoria è stato infatti eletto nel “parlamentino” formato da quarantacinque referenti territoriali della sigla dei commercianti. E l’obiettivo di questa nuova sfida è proprio quello di rappresentare le necessità di Piacenza e provincia: “Voglio farmi portavoce del nostro sistema locale anche in questa sede centrale – commenta Chiappa – con lo scopo di incidere sulle linee generali di Confcommercio per garantire risultati favorevoli a Piacenza, ancor più in questa fase di difficile ripresa economica dall’emergenza Covid”.

L’assemblea nazionale di Confcommercio, inoltre, ha confermato Carlo Sangalli alla guida della confederazione per il quinquennio 2020-2025.