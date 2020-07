“Diffamò il veterinario dell’Ausl”, condanna confermata: 10mila euro di risarcimento

Per un cane soppresso

Confermata in appello a Bologna la condanna per diffamazione da parte di Silvia Felice ai danni del veterinario dell’Ausl Carlo Riccio. Duemila euro di multa oltre a 10mila euro di risarcimento.

La causa era partita in seguito alla vicenda del cane Jeff, il golden retriver di 18 mesi soppresso nel novembre del 2013 su disposizione dell’autorità sanitaria piacentina.

La Felice, all’epoca presidente dell’associazione animalista Arca di Noè, era stata accusata di aver scritto su Facebook frasi diffamatorie nei confronti di Riccio.