“Crescita esponenziale dei cinghiali, produzioni vitivinicole a rischio”

Vin Santo e le produzioni vitivinicole di Vigoleno sono a rischio, minacciate da branchi di cinghiali, che vagano in un territorio in gran parte inserito nel Parco Regionale Fluviale dello Stirone. “Coltivare la terra in quest’area – spiega il presidente dell’Associazione Produttori Vin Santo di Vigoleno, Giuliano Visconti – sta diventando impossibile per i cinghiali in continuo aumento, dalla riproduzione incontrollata e dalle caratteristiche sempre meno selvatiche. L’esubero di capi li spinge a cercare nuovo cibo e l’uva che a noi serve per la produzione dei vini Doc dei Colli Piacentini sembra essere per loro l’ideale”.

