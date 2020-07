Scoppia la lite per una mascherina non indossata e arriva la polizia

“Devi indossare la mascherina antivirus”. Per questo richiesta sarebbe scoppiata una lite fra un salernitano di 62 anni e un marocchino di 39 anni che la mascherina non l’aveva. La discussione, culminata con un lancio di bottiglie vuote, è avvenuta nei giorni scorsi poco prima delle 20 tra via Alberoni e via Pozzo, a Piacenza. Il salernitano ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per lievi contusioni, ma non ha sporto querela per quanto accaduto. Ad evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerale l’arrivo di una volante di polizia.

