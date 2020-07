Tragica caduta a Castelvetro: motociclista perde la vita

Tragedia in località Casina Bellina, nel comune di Castelvetro: intorno alle 21.40 di sabato 18 luglio, un uomo è stato rinvenuto senza vita dopo una rovinosa caduta in moto. È stato un agricoltore della zona a lanciare l’allarme dopo aver notato una motocicletta stesa sull’asfalto; a pochi metri di distanza il centauro già privo di vita. Sul posto i sanitari del 118 di Fidenza anche non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà