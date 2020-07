Ancora fuoco in città: quattro incendi nel giro di quaranta minuti

Dopo alcuni giorni di tregua, è tornato in azione il piromane che da mesi sta creando scompiglio in diverse zone della città. O quantomeno è ciò che sembra alla luce dei quattro episodi che oggi, domenica 19 luglio, si sono registrati nel pomeriggio nella zona dei campi da calcio di via Millo, via Colombo, via Carella e del parcheggio della stazione ferroviaria che affaccia su viale Sant’Ambrogio. Proprio quest’ultimo ha richiesto un intervento particolarmente impegnativo da parte dei vigili del fuoco che hanno soffocato i roghi scongiurando gravi danni a strutture o auto in sosta. Nell’area di sosta della stazione le fiamme hanno inghiottito una siepe piuttosto alta, mandandone in fumo una buona parte. In via Colombo è stato incendiato un generatore elettivo di un istituto di credito, mentre in via Carella un cassonetto dei rifiuti. Il tutto nel breve volgere di meno di un’ora. Sono ovviamente in corso gli accertamenti e le indagini per cercare di individuare la persona che ha provocato le fiamme.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà