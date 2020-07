Omaggio a tutti i volontari che si sono spesi per la comunità

La scuola di Pecorara è stata intitolata all’indimenticato parroco don Angelo Villa, mentre i giardini di lato la scuola sono stati intitolati a due alpini: Carlo Valorosi e Gino Quadrelli. L’intitolazione è avvenuta in occasione dei festeggiamenti in omaggio al patrono San Colombano che quest’anno si sono spostati a Pecorara e, durante i quali, sono stati omaggiati con una pergamena tutti i volontari che durante la pandemia si sono spesi per il bene comune.

