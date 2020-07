Auto in fiamme sullo Stradone Farnese, vigili del fuoco sul posto

Grande paura sullo Stradone Farnese dove nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, intorno alle 18.30, un’auto è stata divorata dalle fiamme sotto gli occhi terrorizzati di diversi automobilisti e passanti. Ancora da chiarire le cause del rogo, che nel giro di pochi minuti ha avvolto la vettura. Illeso il conducente, che ha fatto in tempo a mettersi in salvo dopo aver visto il fumo fuoriuscire dal cofano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio.

