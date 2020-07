La piacentina Sara Brugnoni tra gli ambasciatori dei “Digital innovation days”

Parleranno anche un po’ piacentino i prossimi “Digital Innovation Days Italy”, il più importante evento a livello nazionale dedicato alla trasformazione digitale a 360°.

La piacentina Sara Brugnoni, co-fondatrice dell’agenzia di digital marketing SantaFranca60, sarà uno dei 30 brand ambassador – accuratamente selezionati in tutta Italia in base ad esperienza e competenze nel mondo dei social media manager – della due giorni, in programma il 29 e 30 ottobre a Milano, creata per diffondere e misurare gli impatti delle migliori strategie di digital marketing e delle nuove tecnologie sulla crescita e lo sviluppo del business.

“Aziende, agenzie di comunicazione, imprenditori, influencers, creators, startup e freelance – spiega Sara – si incontrano durante questo appuntamento annuale per fare networking, stringere partnership, conoscere le eccellenze del settore e aprire una finestra sul futuro. Quest’anno – prosegue – a causa dell’emergenza Covid abbiamo pensato di utilizzare quella che è la nostra mission e di portare l’evento sul digitale. L’evento del 29 e 30 ottobre sarà dunque esclusivamente online”.

Quali i temi principali? “L’incontro – ha proseguito Brugnoni – andrà alla scoperta delle aziende più ‘virtuose’ durante la lunga fase di lockdown, tra chi ha tratto vantaggio dalla situazione e chi invece si è dovuto reinventare accelerando il processo di digitalizzazione. Si cercherà di capire come siano cambiati i trend e le necessità delle imprese, quali misure servano per ripartire e quali insegnamenti vadano tenuti a mente per il futuro”.

Quali sono, dunque, le prospettive per quanto riguarda l’innovazione digitale nell’ambito del business? Sara ne è sicura: “L’intelligenza artificiale avrà un forte rilancio, anche e soprattutto dettato dal periodo”.