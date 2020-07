Ambulanti e locali esenti dal canone di occupazione del suolo pubblico

Per tutto il 2020, ambulanti e pubblici esercizi, sono esentati totalmente dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Il mancato introito per le casse del comune è di circa 160mila euro. A beneficiarne sono gli ambulanti del mercato del giovedì e della domenica, oltre agli spuntisti, produttori agricoli ed espositori, nei giorni di mercato. Gli altri beneficiari saranno i titolari di locali pubblici che hanno dehors fissi. A queste categorie si aggiungono i locali pubblici che hanno ottenuto di poter allargare i propri spazi all’aperto, per compensare sempre i minori incassi, dovuti all’emergenza sanitaria del Coronavirus.

