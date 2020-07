Carabinieri arrestati e caserma sequestrata, il comandante Savo: “Per noi come un colpo al cuore”

C’è sgomento al Comando provinciale dei carabinieri di Piacenza per l’indagine che ha coinvolto una decina di militari, sei sono finiti in manette. La caserma Levante di via Caccialupo è stata posta sotto sequestro.

“Per noi è come un colpo al cuore – ha dichiarato il comandante provinciale Massimo Savo -. Da parte nostra c’è totale disponibilità a collaborare per fare piena luce sui fatti. Penso all’amarezza dei tanti miei uomini dediti con onestà e generosità al loro lavoro”.

Nel frattempo sono state avviate le procedure amministrative nei confronti degli indagati.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà