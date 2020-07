Lavori in corso: sensi unici alternati in quattro strade provinciali

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo le strade provinciali:

– n. 4 di Bardi, nel tratto Castell’Arquato – Lugagnano;

– n. 6bis di Castell’arquato nel tratto Ciriano – Castell’Arquato;

– n. 14 di Val Chero, nel tratto Rezzano – Molino Canterini;

– n. 10 di Gropparello, nel tratto Celleri-Sariano;

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, in tali tratti di strade, viene disposto il senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali compresi dal 23 luglio al 14 agosto 2020.

.