Lezioni in streaming per parte degli studenti del Gioia e del Respighi

La scuola piacentina ripartirà il 14 settembre e le lezioni proseguiranno fino a sabato 5 giugno 2021. Queste le date di apertura e chiusura dell’anno scolastico 2020-2021 messe nero su bianco con una delibera dalla Giunta regionale. Sulle modalità di ritorno in aula, i dirigenti scolastici sono al lavoro da settimane. Gli spazi, adeguati alle nuove regole del distanziamento, stanno mettendo a dura prova gli staff tecnici dei singoli istituti. Nonostante gli assidui sforzi per condurre tutti in aula, è al momento confermato per liceo Gioia e il liceo Respighi un ritorno in presenza solo parziale. Ovvero, la maggioranza degli studenti dei due grossi licei cittadini troverà spazio nelle aule. Ma non completamente. Per carenza di spazi adeguati, infatti, sia il Gioia che il Respighi stanno adottando la modalità di lezioni in diretta streaming per quote residuali di classi a rotazione.

