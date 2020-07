Sottopasso per la nuova ciclabile, strada chiusa sabato 1 agosto

Sabato primo agosto partono i lavori per “bucare” la provinciale 412 (passata di recente ad Anas). Verrà creato un sottopasso per consentire il collegamento tra i tre tronconi di pista ciclopedonale che collega Castel San Giovanni al polo logistico. Le operazioni di costruzione del sottopasso comporteranno la chiusura temporanea di un intero tratto di strada. Date le prevedibili pesanti ripercussioni sulla viabilità i lavori inizieranno sabato primo agosto alle 12 e si concluderanno alla mezzanotte di domenica 2 agosto. Sarà una non stop che nell’arco di 36 ore ridisegnerà una parte significativa della viabilità cittadina.

L’articolo su Libertà